İzmir'deki Belediye Başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek

(İZMİR) – CHP'nin önseçimdeki tek cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine parti örgütünden tepkiler devam ediyor. Partinin il başkanları ve İzmir'deki ilçe belediye başkanları karara, 'siyasi karar' ve 'halk iradesinin gasp edilmesi' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "usulsüz diploma" soruşturması sonrasında İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesine CHP'li il başkanları ve belediye başkanlarından tepkiler yağdı.

CHP'nin Ege bölgesi il başkanları ve İzmir ilçe başkanları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla karara tepki gösterirken İmamoğlu'na destek mesajları verdiler.

Aslanoğlu: "Zalimin zulmü arttığında sonu yaklaşmış demektir"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Zalimin zulmü arttığında sonu yaklaşmış demektir. Yanındayız Ekrem İmamoğlu, sonuna kadar yanındayız Ekrem Başkanım" ifadelerini kullandı.

Horzum: "Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz"

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum paylaşımında "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz" dedi.

Balcı: "Bu tür girişimler milletin vicdanında karşılık bulmaz"

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı şu ifadelere yer verdi:

"Milletin gönlünde taht kurmuş bir liderin diplomasını, sırf kendisine rakip olmasın diye ayak oyunlarıyla iptal ettirmeye çalışmak, beyhude bir çabadır. Bu tür girişimler milletin vicdanında karşılık bulmaz, bu kararı zorla aldıranlara zarar verir! Üniversite yönetim kurulunun verdiği diploma iptal kararı hem usulsüz hem de yetkisizdir! Diplomayı iptal etme yetkisi yalnızca YSK ve ilgili fakülte yönetim kuruluna aittir. Korkunun ecele faydası yok! Monarşi heveslilerine ülkemizi teslim etmeyeceğiz, demokrasiden canımız pahasına olsa vazgeçmeyeceğiz."

Sengel: "Bugüne kadar dört kez sandıktan zaferle çıktık, yine çıkacağız"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı paylaşımında şunları söyledi "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu demokrasi tarihimizde belki de eşi görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyadır. Sayın İmamoğlu'nun tüm mevzuata uygun diplomasının iptali yaşadığımız hukuksuzluğun boyutlarını gözler önüne sermektedir. Bugüne kadar dört kez sandıktan zaferle çıktık, yine çıkacağız. Karar hukuksuzdur. Önce örgütümüz Pazar günü iradesini gösterecek sonra da vatandaşlarımız bu hukuksuz düzeni değiştirecek! Bir şey değişecek her şey değişecek."

Mutlu: "Halkın iradesi galip gelecek"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, paylaşımında "Biz Ekrem Başkanımız ile halkımız ile hep birlikte bir yola çıktık, kararlıyız, aydınlığa kadar yürüyeceğiz! Halkın iradesi galip gelecek" ifadelerini kullandı.

Duman: "Bu umudu yok edemezsiniz ve edemeyeceksiniz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Durman, paylaşımında 'umut' vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, bu ülkenin umududur ve geleceğidir. Diplomayı iptal ederek bu gerçeği yok sayamazsınız. Bu karar, milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin cumhurbaşkanı adayına yapılmış bir saldırıdır ve tamamen siyasi bir karardır. Bu umudu yok edemezsiniz ve edemeyeceksiniz!"

Denizli: "Bilim yuvası olması gereken üniversiteleri kendinize emir yuvası haline getirdiniz"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kararın siyasi bir karar olduğunu belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diplomanın geçerli olduğunu söyleyen idareyi görevden apar topar aldıranlar, bugün de korkuyla diplomanın iptal edilmesi için insan haklarını yerle bir eden karara bir imza atıyorlar. Bilim yuvası olması gereken üniversiteleri kendinize emir yuvası haline getirdiniz. Tarihe erdem ile geçmek isteyenlerle, utançla geçmek isteyenler arasında giden bir yol bu. Biz tarihin erdemli tarafında mücadelemizi adaletten yana sürdüreceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu, pazar günü tüm üyelerimizin katılacağı ön seçimde tarihi bir katılımla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak. Sizler hukuksuzlukla verdiğiniz haksız mücadelenizi önce milletin vicdanında sonrasında da sandıkta kaybedeceksiniz!"

Önal: "Demokrasiye vurulan bir darbe ve ülke tarihimizde unutulmayacak bir leke olarak kalacaktır"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal paylaşımında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının hukuksuzca iptali, demokrasiye vurulan bir darbe ve ülke tarihimizde unutulmayacak bir leke olarak kalacaktır. Her şeye rağmen ülkemizi aydınlık yarınlara, özgürlüğe ve adalete kavuşturmak için ilk günden daha fazla kararlılık ve inatla mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Yetişkin: "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kabul edilemez"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Ya hep beraber ya hiç birimiz! Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kabul edilemez. Milletimiz, halkın iradesini yok sayan bu anlayışı hak etmiyor. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız" ifadelerini kullandı.

Yiğit: Yolumuza daha güçlü, daha inançlı bir şekilde devam edeceğiz

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali hukuka aykırıdır. Yolumuza daha güçlü, daha inançlı bir şekilde devam edeceğiz. Pazar günü ön seçimi büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Adayımız İmamoğlu!"

Eşki: "Yetkisiz şekilde alınan bu karar, hukuka ve demokrasiye açıkça aykırıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun aldığı hukuksuz kararı kabul etmiyoruz! Yetkisiz şekilde alınan bu karar, hukuka ve demokrasiye açıkça aykırıdır. Milletimizin demokrasi ve hukuk mücadelesi asla durdurulamayacak! Kurtuluş Yok Tek Başına" dedi.

Özcan: "Bu kararı aldıran üst akıl pişman olacaktır"

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, paylaşımında kararın 'talimatla' alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nü şiddetle kınıyorum. Talimatla alınan bu kararın idari yargıdan döneceğine adım gibi eminim. Bir rektörlük koltuğu uğruna akademik unvanı olanların böylesine bir günaha ortak olması akıl almaz bir olaydır. Bu kararı aldıran üst akıl pişman olacaktır. Bu karara karşı birazcık bile olsa ülkesini seven, demokrasiye inanmış her kesimden vatandaşımızı amasız ve fakatsız Ekrem Başkan'ı daha çok desteklemeye davet ediyorum."

Yıldız: "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararı, malumun ilanıdır"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Cumhurbaşkanlığı ön seçim Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararı, malumun ilanıdır! Ancak; kabul etmiyoruz! Halkın iradesini, demokrasiyi ve adaleti en gerçekçi ve masum bir ifade ile bir kez daha iğdiş eden bu karar; aydınlık geleceğe olan inançlarımızı ve kararlılığımızı yok edemeyecek" ifadelerini kullandı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Yanındayız Başkanım" dedi.

Fıçı: "Hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı paylaşımında "Hukukun ve demokrasinin temel ilkeleri herkes için geçerli olmalıdır. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararı, siyasetin yargıya müdahalesini göstermektedir. Adalet, kişilere göre değil, kurallara göre işlemelidir! Hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız. Kurtuluş yok tek başına" ifadelerine yer verdi.

Işık: "Milletin vicdanı bu adaletsizliği asla kabul etmez"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 'halk iradesi' vurgusu yaparak şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, hukuk devletine ve demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir. Bu karar, sadece Ekrem Başkan'a değil, halkın iradesine karşı da büyük bir saldırıdır. Ancak biliyoruz ki milletin vicdanı bu adaletsizliği asla kabul etmez. Adaletin sesi daha da yükselecek, halkın iradesi en güçlü cevabı sandıkta verecek!"

Günay: "Hak, hukuk, adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay paylaşımında, "Hak, hukuk, adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı aday adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

Kınay: " Türkiye, tek adamın değil, milletin iradesiyle yönetilecektir"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay paylaşımında şunları kaydetti:

"Halkın iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi kabul etmiyoruz! Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması, hukuksuz bir kararla iptal edildi! Ekrem İmamoğlu'nu karşısında aday görmek istemeyenler! Ülkenin en köklü üniversitesini araçsallaştırarak halkın önünden çekilmesini sağlamaya çalışanlar, size sesleniyoruz: Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz! Halkın iradesini gasp etmeye çalışanlara karşı dimdik duracağız. Türkiye, tek adamın değil, milletin iradesiyle yönetilecektir!"

Çiçek: "Konu artık tüm Türkiye'nin meselesi haline gelmiştir"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik alınan karar, hukukun değil siyasetin kararına dönüşmüştür. Konu artık sadece bir kişinin meselesi olmaktan çıkmış, tüm Türkiye'nin meselesi haline gelmiştir. Bu adaletsizliğe karşı susmayacağız. Ekrem Başkanımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.