İzmir'deki Öğrenci Servis Kazasında Okul Müdürü Başka Okula Görevlendirildi - Son Dakika
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İzmir'deki Öğrenci Servis Kazasında Okul Müdürü Başka Okula Görevlendirildi

İzmir\'deki Öğrenci Servis Kazasında Okul Müdürü Başka Okula Görevlendirildi

İzmir'de bir öğrenci servis midibüsünün akaryakıt tankerine çarpması sonucu hayatını kaybeden Yağmur Özçelebi'nin ölümü ile ilgili yapılan idari soruşturma kapsamında okul müdürü A.B. başka bir okula görevlendirildi. Öğrenciler bu duruma tepki gösterdi.

30.12.2024 14:22  Güncelleme: 14:30
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İZMİR'de park halindeki akaryakıt tankerine çarpan öğrenci servis midibüsünde hayatını kaybeden Yağmur Özçelebi'nin (15) ölümüne ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında öğrencinin eğitim gördüğü lisenin müdürü A.B., başka bir okula görevlendirildi.

Kaza, 26 Aralık saat 08.30 sıralarında Buca ilçesi Doğuş Caddesi ile 3'üncü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan 35 S 87206 plakalı midibüs, yolun sol tarafında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tankere çarptı. Midibüsün solundaki camlar patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, Aras B.'nin (15) ise yaralandığı belirlendi. Aras B. hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmada, servis şoförü Vahit Dağlı ve tanker şoförü Mehmet B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dağlı ise tutuklandı. Aras B. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yağmur Özçelebi Manavkuyu Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yağmur'dan geriye kalan görüntülerde, katıldığı bir etkinlikte gitar çaldığı ve şarkı söylediği, öğretmenlerinin kendisine eşlik ettiği anlar yer aldı.

ÖĞRENCİLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Yağmur'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürü A.B. soruşturmanın selameti açısından bir başka okulda görevlendirildi. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde bazı öğrenciler A.B.'nin başka bir okulda görevlendirilmesine tepki gösterip, sınıflarına girmedi. Öğrencilere sınıfa girmeleri gerektiğini belirten A.B., okul bahçesinde, "Acımız çok büyük. Acımıza acı katmayalım, lütfen sınıflarınıza gidin. Gitmemek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Hiçbir belge eksik değil, şoförün sabıkası yok, bütün raporları tam. Okul olarak bu durumdan sorumlu değiliz. Ölen çocuk bizim çocuğumuz. Lütfen sınıflarınıza çıkın ve arkadaşımızın, çocuğumuzun yasını tutalım" dedi.

Öğrenciler, okul müdürü A.B.'nin yaptığı konuşma sonrası sınıflarına girdi.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Öğrenci Servis Kazasında Okul Müdürü Başka Okula Görevlendirildi - Son Dakika

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