İzmir'deki Patlama İle İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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İzmir'deki Patlama İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

İzmir\'deki Patlama İle İlgili Soruşturma Başlatıldı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlama sonrasında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da patlamayı araştırmak üzere müfettişlerin görevlendirildiğini belirtti. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen bakanlar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

30.06.2024 18:03
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BAKAN TUNÇ: 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: KAZAYI ARAŞTIRMAK ÜZERE MÜFETTİŞLERİMİZ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen patlamayla ilgili derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan kazayı araştırmak üzere bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Patlama İle İlgili Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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