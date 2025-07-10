İzmir'deki Yangın Kuşları Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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İzmir'deki Yangın Kuşları Olumsuz Etkiledi

İzmir\'deki Yangın Kuşları Olumsuz Etkiledi
10.07.2025 10:06
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İzmir'deki orman yangınları, nesli tükenmekte olan kuş türleri de dahil olmak üzere 30 kuş türünü etkiledi.

İZMİR'de çıkan orman yangınları, aralarında nesli tükenmekte olan türlerinde bulunduğu kuş popülasyonunu olumsuz etkiledi. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, yanan bu bölgelerdeki minimum 30 kuş türünün etkilendiğini belirtip, "Popülasyonun kayması bu sene için bir şey göstermese de önümüzdeki sene aslında bu kuşların orada üremediğini, olmadığını görünce asıl etkilerini anlamış olacağız" dedi.

İzmir'in Ödemiş, Çeşme ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlar, orman ve maki alanlarına büyük zarar verdi. Bölgenin ekosistemi, maki ve orman alanlarının zarar görmesiyle birlikte olumsuz etkilendi. Yanan anlarla birlikte kuş popülasyonunun olumsuz etkileneceğini söyleyen Kuş gözlemcisi Cenk Polat, nesli tükenme altındaki birçok kuş türünün yuvalarını kaybettiğini vurguladı.

'SOYU TEHLİKE ALTINDA OLAN KUŞLAR YANGINDA CİDDİ ZARARLAR GÖRDÜ'

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de orman yangınlarının artarak devam ettiğini söyleyen Cenk Polat, "Bunun en yüksek, en büyük nedenlerden biri küresel ısınma, iklim değişikliği ve maalesef yanan bölgelerimizdeki ağaçların çoğunluğu da kızılçam olması. Kızılçam yangına çok elverişli bir ağaç. Aynı zamanda makilik alanlar da birçok canlının aslında yaşam yeri. İzmir'de Alaçatı ve Çeşme'de yangında çok büyük hasar gördü. Buralarda da birçok memeli ve kuş türü zarar gördü. Bunların arasında tabii nesli tehlike altında olan kuş türleri de var. Üveyik gibi bahsedebileceğim bazı türler soyu tehlike altında ve bu yangından ciddi zararlar gördü. Bu yangınlarla ormanlar ve makilik alanların zarar görmesi, kuş türlerinin yuva yaptıkları yerlere önümüzdeki sene bir daha yuva yapamayacakları anlamına geliyor. Bu da popülasyonun kaymasına ve biyoçeşitliliğin büyük zarar görmesine neden olacak" dedi.

'YANAN BÖLGEDE MİNİMUM 30 KUŞ TÜRÜ ETKİLENDİ'

Yanan bölgede minimum 30 kuş türünün etkilendiğini belirten Polat, "Bunların başında ötleğenler geliyor. Maskeli ötleğen, bıyıklı ötleğen, karaboğazlı ötleğen gibi türler özellikle bu yangından etkilenenler. Yine söylediğim gibi soyu tehlike altında olan üveyik de tabii ki yangından çok etkilendi. Popülasyonun kayması bu sene için bir şey göstermese de önümüzdeki sene aslında bu kuşların orada üremediğini, olmadığını görünce asıl etkilerini anlamış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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