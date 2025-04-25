İzmir'in Tire ilçesinde ilkokul öğrencileri topladıkları mavi kapaklarla 2 engelliye tekerlekli sandalye aldı.
4 Eylül İlkokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinin desteğiyle mavi kapak toplayarak 2 bedensel engelli için tekerlekli sandalye temin etti.
Araçlar, engellilere teslim edilmek üzere Tire Engelliler Derneği'ne teslim edildi.
Öğrencilerden Çağla Türkay, engelliler için tekerlekli sandalye aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'den Engellilere Destek - Son Dakika
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