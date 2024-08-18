İzmir'in Bayındır ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

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İzmir'in Bayındır ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Elifli Mahallesi yakınlarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Furunlu Mahallesi'ne kadar ilerledi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.