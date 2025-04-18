İzmir'in Değeri Hükümet Tarafından Görülmüyor - Son Dakika
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İzmir'in Değeri Hükümet Tarafından Görülmüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, BORSİAP üyeleriyle buluşarak İzmir'in yüksek vergi vermesine rağmen kamudan hak ettiği payı alamadığını vurguladı. Tugay, tüm dinamiklerin el birliğiyle İzmir'in potansiyelini artırması gerektiğini belirtti.

18.04.2025 14:35  Güncelleme: 17:08
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(İZMİR) - Bornova Sanayici ve İş İnsanları Platformu (BORSİAP) üyeleri ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in yüksek vergi veren kentlerden olmasına rağmen kamudan hak ettiği payı alamadığına dikkat çekerek "Tüm engellemelere rağmen İzmir aslanlar gibi burada duruyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Sanayici ve İş İnsanları Platformu (BORSİAP) üyeleri ile buluştu. BORSİAP Başkanı Metin Aztekin ve üyelerin katıldığı programda, kente dair projelerini anlatan Başkan Cemil Tugay, "İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İzmir, kolay kolay bulunamayan, hazine niteliğinde binlerce değere sahip. Kentin pek çok alanda potansiyelini artırmak için sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve kentin dinamikleri bizimle birlikte bu işin bir parçası olursa o kadar çok mesafe alırız" dedi.

"İzmir hak ettiği değeri bulamıyor"

Hükümetin İzmir'e yönelik bakışını da değerlendiren Başkan Cemil Tugay, "Hükümet İzmir'i sadece seçimi kaybettiği şehir olarak görüyor. İzmir'e Türkiye'nin en değerli şehirlerinden biri olarak bakmıyor. O nedenle İzmir'in ne turizmi, ne ticareti, ne limanları, ne tarımı hak ettiği değeri buluyor. Yapılan kötü muamelelere rağmen İzmir bu. Aslanlar gibi burada duruyor" dedi.

"Birbirimize kenetlenelim"

İzmir'in ve Türkiye'nin başarısı için herkesin birbirine kenetlenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Tugay, "Başarı, ülkemize ve şehrimize sahip çıkmakla mümkün. İnsanların birbirini düşman gibi görmesi, kutuplaşması kabul edilemez. Bundan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Herkesin de bu sürece katkı sunması lazım. İzmir bu anlamda bir semboldür. Ben bana oy vermeyenlere 'Siz şöyle kenara çekilin, size belediye hizmeti vermiyorum' diyebilir miyim? Böyle bir durum düşünülemez bile. Aynı şeyi hükümetin de İzmir'de CHP'ye oy veren seçmene yapmaması lazım. Hangi partiye oy verirsek verelim, fark etmez. Sonuçta bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Komşuyuz, iş arkadaşıyız. Havasını içimize çektiğimiz, suyunu içtiğimiz, yemeğini yediğimiz bir şehre elbette hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

"En güzel çalışmaları yapacağım"

İzmir'de en iyi hizmetleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Tugay, "Bu yola baş koydum ve en güzel çalışmaları yapacağım. Ama İzmir'in hak ettiği yere gelmesi için benim tek başıma çalışmam yetmez, kenetlenmemiz lazım. Bizim için bu memleketin onurundan daha büyük ne olabilir? Bu ülke ne olacak, nereye gidecek? Böyle baktığımız zaman gerisi sadece çalışmak, kafa yormak… Cumhuriyet'in ilk yıllarını hatırlayın. O fabrikaları açanlar, o yolları yapanlar, bu ülkeyi kalkındırmak için ömrünü verenler var. Kim hangi partiye oy verirse versin, ne fark eder? Niye buraya ikinci sınıf şehir muamelesi yapılıyor? Buna insanlar neden izin veriyor. Hanginiz daha az vergi veriyorsunuz? Kayseri ya da Konya'dan daha mı az vergi veriyorsunuz? Herkesin İzmir'e sahip çıkması gerekiyor. Herkesin Türkiye'ye sahip çıkması gerekiyor. Hak, hukuk, adalet diye bunun için bağırılıyor. Bunu değiştirmemiz lazım" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Değeri Hükümet Tarafından Görülmüyor - Son Dakika

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