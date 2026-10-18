İzmir Karşıyaka'da çöpler boşaltılmayınca Şemikler sakinleri kokuya tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İzmir Karşıyaka'da çöpler boşaltılmayınca Şemikler sakinleri kokuya tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karşıyaka\'da çöpler boşaltılmayınca Şemikler sakinleri kokuya tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Karşıyaka'da Şemikler Mahallesi'ndeki yer altı çöp konteynerleri boşaltılmayınca çevrede kirlilik ve kötü koku oluştu. Sakinler çöplerin toplanmasını isterken, belediye yetkilileri birikintilerin çöp araçlarının teminindeki teknik sorundan kaynaklandığını belirtti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekti.

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin bir süredir boşaltılmadığını, konteynerlerin dolu olması nedeniyle de çöpleri konteyner çevresine atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Konteyner sayısının da yetersiz olduğunu ifade eden Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka bir şey değil." diye konuştu.

Volkan Beyler ise çöp birikintisi sorununu sürekli yaşadıklarını belirterek, durumun sağlık açısından risk taşıdığını aktardı.

Çöplerin toplanmasını istediklerini dile getiren Beyler, "Çok kötü bir görüntü. Her yer kokuyor." dedi.

Toplanmamış çöp görüntüsünün İzmir'e yakışmadığını kaydeden Aysel Kocaer ise şunları ifade etti:

"Görünen ortada. İzmir'e yakışmayan bir durum bu. Her yer kokuyor. Ayıptır, günahtır. İzmirliye yapılmaması lazım. Bir çöp toplama, başka bir şey istemiyor bu halk."

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılmasında kullanılan çok amaçlı çöp araçlarının temin sürecinde teknik sorun yaşandığını, çöp birikintilerinin bundan kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: AA
KarşıyakaGüncelİzmirÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
13:06
Emekli maaşlarında yeni hesap Ocak zammı için 3 senaryo
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
11:17
İlyas Yalçıntaş hakkında “uyuşturucu“ iddianamesi 10 yıldan fazla hapsi istendi
İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu" iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:19:05. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir Karşıyaka'da çöpler boşaltılmayınca Şemikler sakinleri kokuya tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei