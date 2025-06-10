İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını

1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, ormanda yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.
Kemalpaşa'nın Kızılüzüm Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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