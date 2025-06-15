İzmir Konak'ta Depoda Çıkan Yangın... Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Savcılık İlgili Bilirkişiyi Atamış, İncelemeye Başlanmış"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak'ta bir depoda çıkan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin henüz net olarak tespit edilemediğini kaydeden Tugay, "Hastanenin dışında, depoya komşu bir alandan çıktığı görülüyor. İlk bulgular bu yönde ama nedeni belli değil. Savcılık ilgili bilirkişiyi atamış, incelemeye başlanmış" dedi.

İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. İnşaat faaliyetleri yürüten Dikkaya Grup'a ait malzeme deposunda meydana gelen yangın, kontrol altına alındı.

İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Hastanenin dışında, depoya komşu bir alandan çıktığı görülüyor"

Yangına ilişkin savcılığın soruşturma başlattığını belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Bugün saat 16.58 civarında itfaiyemize bir ihbar yapıldı. Medicana Hastanesi'nin hemen yanındaki bir depoda yangın olduğu bildirildi. Dört dakika içerisinde itfaiyemiz olay yerine ulaştı ve müdahaleye başladılar. Eş zamanlı olarak yine zabıta amirliğimiz de yakın bir bölgede ve oradan da yaklaşık 100 zabıta hemen buraya geldi. Bir taraftan trafikle ilgili gereken önlemler alındı, diğer taraftan hastaneye yangının sıçrama riskine karşı kısa sürede boşaltılmasını sağladılar. Büyük ve tehlikeli bir yangın atlatıldı. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Hastaneyle ilgili hiçbir risk kalmadı. Depodaki yangın da sönmek üzere. Yangının neden çıktığını henüz bilemiyoruz. Hastanenin dışında, depoya komşu bir alandan çıktığı görülüyor. İlk bulgular bu yönde ama nedeni belli değil. Savcılık ilgili bilirkişiyi atamış, incelemeye başlanmış."

"Hastanede yangına bağlı herhangi bir hasar oluşmadı

Hastanede tedavi gören hastaların dumandan etkilenmediğini ifade eden Tugay, "Plastik boru deposunda çıkıyor, bu yangın. Plastik olduğu için alevi ve ateşi, kuvvetli koyu dumanlıydı. Bu nedenle hastanenin dumandan etkilenme riski de yüksekti. Duman hastanenin içine girmesine rağmen çok hızlı boşaltıldığı için hiçbir hasta etkilenmedi. Şu anda yaralı ya da sıkıntılı kimse yok. Yangına mümkün olan en kısa sürede müdahale edildi. İtfaiyemize çok teşekkür ediyorum. İtfaiye Daire Başkanımız ve ilgili genel sekreter yardımcımız süreci sürekli takip etti. Biz de sürekli bilgilendirildik. 21 arazöz ve pek çok yangın söndürme aracıyla hızlı müdahale sağlandı. Sevindiğimiz taraf; hiçbir yaralı olmaması, hastanede yangına bağlı herhangi bir hasar oluşmaması" dedi.

"Tüm yurttaşlarımızı dikkatli ve bilinçli olmaya davet ediyorum"

Yangınlara karşı dikkatli olunması uyarı yapan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsız edici olan ise şehrin merkezinde böyle bir alanda bu kadar büyük bir yangının çıkabilmesi. Bununla ilgili mutlaka hepimizin araştırma yapması lazım. Benzeri riskler açısından şehir merkezindeki bu tür tesisleri tekrar gözden geçirmeliyiz. Önümüzdeki günlerde böyle bir ödevimiz var. İtfaiyeye, görevli arkadaşlara ve zabıtalarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir felaket yaşanmadan bu yangının durdurulmasını ve ilgili önlemlerin alınmasını sağladılar. İzmir'e geçmiş olsun. Dün orman yangını nedeniyle bölgedeydim. Basit bir dikkatsizlikten çok büyük bir yangın çıktı. Bugün de böyle bir yangını yaşadık. Önümüzdeki günlerde benzer olayların olmaması için herkesin evinde, iş yerinde gereken önlemleri alması gerekiyor. Orman yangınlarına karşı da dikkatli olunmalı. Yangınların çoğu insan eliyle ya da ihmalle çıkıyor. Bu yüzden tüm yurttaşlarımızı dikkatli ve bilinçli olmaya davet ediyorum."

"Önlem amacıyla elektrik kesildiği için bölge bir süre elektriksiz kaldı"

Yangın bölgesinin yakınındaki trafoda hasar meydana gelmediğini aktaran Tugay, "Bildiğim kadarıyla trafoda bir hasar yok. Ancak önlem amacıyla elektrik kesildiği için bölge bir süre elektriksiz kaldı. Yakında metro istasyonu var, orada herhangi bir hasar yok. Hastanenin jeneratörlerinin olduğu bölgede bir maddi hasar oluşmuş ama hastanenin kendisinde bir hasar yok. Depodaki malzemeler ve depo yandı. Görünen tabloda hasar bu" diye konuştu.

"Hastanede 75 hasta vardı"

Hastaneden tahliye edilen hastalara ilişkin de bilgi veren Tugay, "İtfaiyecilerde herhangi bir yaralanma ya da etkilenme yok. Hastanede 75 hasta vardı. Hepsi çok hızlı bir şekilde tahliye edildi. Şu anda hepsi güvende. Şehir Hastanesi'ne nakledildi çoğu. Eşrefpaşa Belediye Hastanemizin başhekimi de buradaydı, ihtiyaç durumunda biz de devreye girecektik. Şehir Hastanesi'nde şu anda tedavi ve gözlem altındalar. Bebekler, yaşlılar dahil hiçbir sorun yaşanmadı. Yangının net nedeni henüz belli değil. Hastanenin farklı bir tarafında, ona ait olmayan bir alandan çıkmış gibi görünüyor. Hastanenin kameraları polisle paylaşıldı. Ben görmedim ama kameranın görmediği bir alanda çıkmış olabilir. Henüz kesinleşmiş bir neden yok" ifadelerini kullandı.