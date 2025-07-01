İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği Emniyette Toplandı - Son Dakika
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İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği Emniyette Toplandı

İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği Emniyette Toplandı
01.07.2025 16:09
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İzmir'deki kooperatif mağdurları, emniyet önünde toplandı, hukuki süreçle ilgili açıklamalar yapıldı.

İZMİR KOOPERATİF MAĞDURLARI BİRLİĞİ, EMNİYET ÖNÜNDE TOPLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, mağdur olduğu belirtilen İZBETON'a bağlı 5 kooperatif ile EGEŞEHİR'e bağlı 1 kooperatifin bir araya gelerek oluşturduğu İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği, emniyetin önünde toplandı. Burada kooperatif adına basın açıklaması yapan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, "İzmir'de uzun yıllardır binlerce vatandaşın mağduriyetine yol açan, kamu gücünü kullanarak çeşitli kooperatifler üzerinden rant sağlayan yapıya yönelik bugün çok önemli bir adım atılmıştır" dedi. Alpyavuz, bu gelişmenin sadece mağdurlar açısından değil; kamu vicdanı açısından da büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Bezirci ise "Bütün üyeler şu anda inanın bayram yapıyoruz. Çünkü bu bizim bir yıldır beklediğimiz bir şeydi. Avukatımız Nilgün Dağgeçen'ın büyük emeği var. Bizleri doğru şekilde yönlendirip elimizdeki bilgileri, belgeleri savcılığa vermemizi sağladı ve şu anda bugünü yaşıyoruz" diye konuştu.

Kooperatif mağduru olan Hakan Kanbat, "2023 yılında emekli oldum. Bu kooperatife 30 yıllık kıdem tazminatımı yatırdım. Temmuz 2025 yılında teslim edecek dediler. Hala elimde bir şey yok. Ben emekli bir insanım, kandırıldığımı düşünüyorum. Temmuz veya ağustos ayında bize teslim edeceklerdi. Şu an evlere yerleşmemiz gerekiyordu. Şu anda nasıl geçineceğimi de bilmiyorum. Çok da mağduruz" dedi.

'GÖZALTI SÜRECİNİN SONA ERECEĞİNE İNANMAK İSTİYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel de burada açıklama yaptı. Yücel, "Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Murat Bakan, İzmir milletvekillerimiz Seda Kaya, Ümit Özlale ve Yüksel Taşkın ile buradayız. Yol arkadaşlarımızı, belediye başkanımızı, bürokratlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu süreç hukuki bir süreç değildir. Bu süreç siyasi bir süreçtir" dedi. Bakan da "Bu ülkenin bağımsız, vicdanlı yargıçları, savcıları var. Onların düzgün karar vereceğini ve arkadaşlarımızın gözaltı sürecinin sona ereceğine inanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYEMİZ ŞİKAYETÇİ DEĞİL'

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tugay açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında belediyemiz tarafından şikayetçi olunduğuna dair yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır, soruşturmanın kaynağı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilen bilirkişi raporudur. Önceki belediye başkanı ve il başkanı gibi kişiler hakkında Belediye Teftiş Kurulu tarafından yapılan bir inceleme ya da başvuru söz konusu değil. Parti yöneticilerimizle ile ilgili de belediyemizin inceleme yetkisi zaten yoktur ve başvurusu da yoktur. Soruşturma süreci tarafımızca titizlikle takip edilecektir. Fakat davet edildiğinde ifade vermeye gidecek görevi başındaki kişilerin, saat 05.00 sıralarında evlerinden gözaltına alınmaları olağan hukuk yöntemleri ile bağdaşmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği Emniyette Toplandı - Son Dakika

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