İzmir Menderes'te Orman Yangını Çıktı

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(İZMİR) - İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesi'nde saat 16.26'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Menderes İlçesi Şaşal Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Saat 16.26 da çıkan orman yangına ilk müdahale 16.36 da yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.