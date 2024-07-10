İzmir Menderes\'te Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

İZMİR'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
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