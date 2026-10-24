İzmir Torbalı\'da gömülü 17 bin 528 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

İzmir Torbalı'da gömülü 17 bin 528 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa gömülü 17 bin 528 sentetik ecza ele geçirildi, suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
İZMİR'in Torbalı ilçesinde toprağa gömülü halde 17 bin 528 sentetik ecza ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Torbalı ilçesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında, toprağa gömülü 17 bin 528 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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