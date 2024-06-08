İzmir Urla\'da çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gülbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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