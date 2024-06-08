İzmir Urla\'da çıkan yangın söndürüldü

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İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gülbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.