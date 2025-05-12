İzmit MTAL Öğrencilerinden Uluslararası Başarı - Son Dakika
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İzmit MTAL Öğrencilerinden Uluslararası Başarı

İzmit MTAL Öğrencilerinden Uluslararası Başarı

İzmit MTAL öğrencileri, Erasmus+ projeleriyle uluslararası robot yarışmalarında başarı kazandı.

12.05.2025 11:29
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Kocaeli'de İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü hareketlilik programları ve uluslararası robot yarışmalarındaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Okulun Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören öğrenciler, yalnızca teknik becerileriyle değil, aynı zamanda uluslararası iletişimdeki yetkinlikleriyle de öne çıkıyor. 2018'den bu yana Mesleki Eğitim Akreditasyonu'na sahip olan İzmit MTAL, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ projeleriyle öğrencilerini her yıl uluslararası beceri yarışmalarına hazırlıyor.

Eylül ayında okulda katıldıkları yabancı dil seviye belirleme sınavında başarı gösteren ve robotik alana ilgi duyan öğrenciler, Pardus Robot Kulübü'ne katılıyor. Öğrenciler, robotik becerilerinin yanı sıra yabancı dil kabiliyetleriyle de uluslararası arenada ülkeyi temsil ediyor.

MRC Uluslararası Robot Sporları Olimpiyatları'nda (Minoan Robotsports Competition Global Olympiad) geçen yıl 4 kupa kazanan okulun takımı Pardus Robot Squad (PARS), bu yıl Girit Adası'nda gerçekleştirilen olimpiyatlarda da 4 kupa alarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Beş kıtadaki 32 ülkeden katılımcının yarıştığı organizasyonda, "1kg Non- Lego Sumo" kategorisinde birincilik ve ikincilik, shooting (Atış) kategorisinde ikincilik, archery (Okçuluk) kategorisinde ise üçüncülük elde eden takım, katıldıkları diğer tüm kategorilerde de ilk beş içerisinde yer alarak önemli başarıya imza attı.

"Yabancı dil yeterliliği bu tür yarışmalarda çok önemli"

Okulun Erasmus projelerinden sorumlu öğretmeni Eyüp Tarcan, AA muhabirine, öğrencilerin, Mesleki Eğitim Akreditasyonu hareketlilikleri çerçevesinde, uluslararası beceri yarışmalarında okullarını ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini, yarışmaların tüm bütçesinin Türkiye Ulusal Ajansınca sağlandığını söyledi.

Öğrencilerin teknik becerilerinin yanı sıra dil yatkınlığının da başarıda büyük rolü olduğuna dikkati çeken Tarcan, "Öğrencilerimiz, gelecek yıllarda da devamlılığı olacak hareketliliklerimizde başarılarına yenilerini katarak devam ediyor. Yabancı dil yeterliliği bu tür yarışmalarda çok önemli. Takım antrenörleri ve koçlar olarak tribünden onları izliyoruz. Öğrenciler, yazdıkları kodları hakemlere anlatmak, yaşanan anlaşmazlıklarda çözüm üretmek zorundalar. Teknik beceriye ek olarak, yabancı dil seviyeleriyle de ülkemizi gururla temsil ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tarcan, okullarından her yıl 40'ın üzerinde öğrencinin yurt dışında 90 ve 30 günlük stajlar yaptığını, bunlara ek olarak öğretmenlerin yurt dışı eğitim öğretim faaliyetlerine katıldıklarını aktararak, 2018'de kazanılan Mesleki Eğitim Akreditasyonu'nun ardından hareketlilik sayısının her geçen gün arttığını, ayrıca bugüne kadar 400'ün üzerinde katılımcının yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiğini ve 200'ün üzerinde yabancı katılımcıyı ülkede ağırladıklarını kaydetti.

PARS'ın kurucularından Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Bülent Yüksel, yıl içerisinde yurt dışında birçok yarışmaya katıldıklarını anlattı.

Öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayan Yüksel, "Son katıldığımız MRC olimpiyatlarında 4 kupa getiren derecemiz oldu. Bunun haricinde katıldığımız tüm kategorilerde muhakkak ilk beşin içinde yer aldık. 1 kilo Sumo kategorisinde hem birinci hem ikinci olduk. Archery kategorisinde görüntü işleyen robotumuzla üçüncü, shooting kategorisinde ikinci olduk. Ralli kategorisinde hem dördüncü hem beşinci olduk. İnsansı sumo kategorisinde de dördüncü olduk, yani girdiğimiz her kategoride muhakkak ilk beşin içinde yer aldık." şeklinde konuştu.

Yüksel, her sene yeni bir yarışmaya katılmayı hedeflediklerinden bahsederek, "Yarışmadan döndüğümüzde Çin'deki bir yarışmadan teklif aldık. Yine Mısır'da, Avrupa'da bir başka yarışmadan teklif aldık. Şu an hedefimiz Çin'e gidebilmek. İlk katıldığımızda 2 kategoride yarıştığımız organizasyona bu yıl altı kategoride katıldık. Bu bizim için önemli bir gelişim süreci." dedi.

"Hem teknik hem takım çalışması açısından bana çok şey öğretti"

Takımın yazılım sorumlularından 12. sınıf öğrencisi Bekirhan Aktaş, yarışmalarda elde ettikleri deneyimin mesleki gelişimleri açısından büyük katkı sunduğunu dile getirerek, "İnsansı sumo robotları kodladık, çok büyük tecrübe kazandım. Yazılım mühendisliği hedefliyorum. Bu takımda yer almak bana hem teknik hem takım çalışması açısından çok şey öğretti." diye konuştu.

Aktaş, bu yıl mezun olacağını ancak yerine yeni takım arkadaşları hazırladıklarını belirterek, takım içinde yazılım, elektrik ve otomasyon bölümlerinden öğrenciler bulunduğunu, alt sınıftan takım arkadaşlarına bilgilerini aktarıp, tecrübe kazandırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, kocaeli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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