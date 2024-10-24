İzmit'te 190 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 190 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İzmit ilçesinde bir iş yeri ve depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 120 bin adet boş makaron, 70 bin adet dolu makaron ve 140 kilogram tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.