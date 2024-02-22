İzmit'te 206 Bin 250 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmit'te 206 Bin 250 Makaron Ele Geçirildi

İzmit\'te 206 Bin 250 Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan operasyonda, bir depoda yapılan aramada 206 bin 250 makaron, 250 kilogram tütün, 800 kesilmiş bandrol, sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

22.02.2024 20:49
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 206 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'teki bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramada, 25 bin 250'si dolu halde olmak üzere toplam 206 bin 250 makaron, 250 kilogram tütün, 800 kesilmiş bandrol, sigara sarma makinesi ile hava kompresörü ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te 206 Bin 250 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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