İzmit'te 263 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmit'te 263 Bin Makaron Ele Geçirildi

İzmit\'te 263 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan operasyonda, bir depoda yapılan aramada 67 bini dolu 263 bin makaron, 150 kilogram tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

29.02.2024 09:05
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 263 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'teki bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramada, 67 bini dolu 263 bin makaron, 150 kilogram tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmit'te 263 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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