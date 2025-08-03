İzmit\'te Ağaçlık Alanda Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'taki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede söndürdü.
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