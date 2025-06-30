İzmit\'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tesisin depolama alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Geri dönüşüm ürünlerinin depolandığı alandaki alevlere 32 araç ve 71 personelle müdahale edildi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında tesiste hasar oluştu.