Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin otoyol bağlantı köprü ayağına çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 EF 726 plakalı otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile yanındaki kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Kaza: 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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