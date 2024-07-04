İzmit'te Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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İzmit'te Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, Erdem D. isimli sanık, komşusu İsmail Kütük'ü pompalı tüfekle öldürdü. Mahkeme, sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

04.07.2024 15:47
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşusunu pompalı tüfekle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdem D, maktul İsmail Kütük'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Katılanlar vekili Nazmi Küçükosmanoğlu, maktulün evindeyken sanık tarafından telefonla arandıktan sonra gittiği olay yerinde öldürüldüğünü, bu nedenle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sanık avukatı Yener Tanyıldız, yazılı dilekçelerini tekrar ettiklerini belirterek, "Olay köyde geçiyor. Sanık ile maktul 30 yılı aşkındır komşu. Birbirlerine yardımcı olmuşlar. Müvekkilin olay tarihinde düzenli bir işi var. Kendi mülkleri var. Maktul ile problemi yok." dedi.

Sanığın olay günü maktulle alkol aldığını aktaran Tanyıldız, "Sanık durduk yere neden arkadaşını öldürsün? Maktul, sanığın nişanlısına hakaret ediyor. Olaydan sonra sanık kaçmıyor, jandarmaya kendisi gidiyor. Yaşananları jandarmaya ağlayarak anlatıyor. İftira ve küfürler nedeniyle bu olayı gerçekleştiriyor. Herhangi bir şeyi de saklamıyor. Olay tahrik altında gerçekleşiyor. Ağır tahrik hükümleri gerçekleşmiştir. Tanık beyanları da bunu desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık Erdem D, pişman olduğunu ve bakmakla yükümlü ailesinin bulunduğunu belirterek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İzmit ilçesi Durhasan Mahallesi'nde 21 Haziran 2023'te Erdem D. (35), tartıştığı komşusu İsmail Kütük'ü (54) av tüfeğiyle öldürmüş, jandarmaya teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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