İzmit'te Kumar Operasyonu: 6 Kişiye Ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, M.E.B'nin İzmit'teki iş yerinde kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesilirken, 5 bin 850 liraya el konuldu.

M.E.B. hakkında ise adli işlem yapıldı.