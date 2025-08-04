İzmit YEDAM ile 564 Danışmanlık

Kocaeli'de bağımlılıkla mücadelede rol alan iki merkezden biri olan İzmit Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), hizmet vermeye başlanan Mayıs 2023'ten bu yana 564 kişiyle görüşme gerçekleştirildi.

Kentte 2023 Mayıs'ta kurulan merkezde alkol, tütün, internet, madde ve kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet veriliyor. 3 psikolog, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanlarının görev aldığı merkezde, kişi ve kişi dışı görüşmelerin yanı sıra YEDAM'ın tanıtım faaliyetleri ve danışanlar için işbirliği çalışmaları da yürütülüyor.

Gizlilik esasına göre sürdürülen görüşmelerde, bağımlılıkla bozulan davranışların düzeltilmesi, değişen davranışların ise yerine getirilmesi hedefleniyor.

İzmit YEDAM Şubesi'nde görevli Klinik Psikolog Merve Büşra Çetin, AA muhabirine, merkezin faaliyete geçtiği günden bu yana 564 kişiyle 2 bin 846 görüşme yapıldığını söyledi.

Kişilerin temiz kalması için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çetin, YEDAM'ın tanıtımı için 124 faaliyet ve kişilerin faydalanabileceği kurumlarla 73 işbirliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çetin, yaptıkları işbirlikleri arasında İŞKUR ve İSMEK gibi kurumların da olduğunu aktararak, "Bağımlılıkta iş alanlarında da sosyal geri çekilmeler olabiliyor. Danışanlar işsizlik gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. İŞKUR ve İSMEK gibi koordineli çalışma alanlarıyla danışanların yeni iş bulmaları ve yaşamlarını yeniden düzenleyebilmeleri için süreçte danışanlara destek olunuyor." ifadelerini kullandı.

Danışanların bağımlılıktan kurtulmalarıyla boş zamanlar elde ettiklerini anlatan Çetin, bu vakitleri değerlendirebilmeleri için merkezde el sanatları atölyesi kurduklarını kaydetti.

Çetin, süreçlerin kişi dışı görüşmelerle de desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bağımlıkta süreçten sadece birey etkilenmiyor. Aynı oranda aile de etkileniyor. Bu yüzden ailelerin de bağımlı yakınlarına yaklaşımı, tutumu ve bağımlılığı tanımaları adına görüşmeler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Toplumda bağımlılıkla ilgili soru işaretleri olduğunu dile getiren Çetin, "Genelde zihinlerde bağımlılıkla ilgili bir soru oluşuyor. 'Bağımlılık irade bozukluğu mu yoksa hastalık mı?' diye. Dünya Sağlık Örgütünün bu soruya cevabı, bağımlılık irade bozukluğu değil, beyin hastalığıdır şeklinde. Bağımlılıkla beyinde bazı değişimler oluyor. Tedavi de bu ve bunun gibi alanlarda destek sunmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Çetin, kişilerin 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak kendi süreçlerini başlatabileceklerini de sözlerine ekledi.