İznik Gölü'nde Su Azlığı İçin Çözüm Toplantısı - Son Dakika
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İznik Gölü'nde Su Azlığı İçin Çözüm Toplantısı

İznik Gölü\'nde Su Azlığı İçin Çözüm Toplantısı

İznik Gölü'ndeki su azlığını çözmek için alınacak önlemler ve projeler ele alındı.

27.09.2024 13:16
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Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçeleri sınırları içindeki İznik Gölü'nde yaşanan su azlığı sorununun çözümü için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

İznik Gölü Koruma Birliği toplantısı, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın başkanlığında her iki ilçenin belediye meclis üyeleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gölün su seviyesini dengelemek için acil alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü oturumda, Boğazköy Barajı'nın ve Karsak mevkisindeki 5 derenin göle bağlanması en önemli çözüm önerisi olarak öne çıktı.

DSİ yetkilileri, göldeki su azlığı sorununun çözümü için "Bursa-İznik Gölü havzasının su bütçesinin korunmasına yönelik derivasyon alternatiflerinin araştırılması" ve "İznik Gölü'nden ilave içme-kullanma suyu teminine yönelik planlama mühendislik hizmetleri" sözleşmelerinin geçen yıl imzalandığını belirtti.

Toplantıda ayrıca, İznik Barajı'nın kullanıma sunulmasının ardından kapalı sistem sulamaya geçileceği açıklandı. Vahşi sulama uygulamalarının sona erdirileceği ve bu kaynağın daha verimli kullanılmasının sağlanacağı, kapalı sistem sulamayla gölün su seviyesinin destekleneceği vurgulandı.

Belediye Başkanı Usta, İznik Gölü'nün sadece su kaynağı değil, bölge için önemli doğal ve turistik bir değer olduğunu söyledi.

Gölü korumanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Usta, "Boğazköy Barajı ve 5 derenin göle yönlendirilmesi gibi projelerle geleceğimizi koruyacağız." dedi.

Kaynak: AA

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