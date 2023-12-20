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İznik'te cep telefonu tamir edilirken alev aldı - Son Dakika
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İznik'te cep telefonu tamir edilirken alev aldı

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir teknik serviste cep telefonunun tamir edilirken alev aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Telefon hasar görürken, tamirci hafif derecede yanık aldı. Tamirci, vatandaşlara bataryalar şiştiğinde veya aşırı ısındığında hemen teknik servise başvurmalarını ve telefon şarjdayken oynamamalarını tavsiye etti.

İznik\'te cep telefonu tamir edilirken alev aldı
20.12.2023 - 15:59,
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Bursa'nın İznik ilçesindeki bir teknik serviste cep telefonunun tamir edilirken alev aldığı anlar iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adem Gardaş'a ait teknik serviste bir müşteriye ait cep telefonu bataryası, tamir edildiği sırada alev alıp yanmaya başladı. Telefonda hasar meydana gelirken, tamir eden Gardaş'ın elinde hafif derecede yanık oluştu.

Gardaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, 23 yıldır tamir işi ile uğraştığını bazen bu gibi olayların yaşandığını söyledi.

Gardaş, vatandaşların bataryalar şiştiğinde veya aşırı ısındığında geciktirmeden en yakın teknik servise başvurmalarını ve telefon şarjdayken oynanmasının tehlike oluşturabileceğini aktardı.

Kendisinin ufak yanıklarla olayı atlattığını ancak bu tür durumların ev yangınlarına da neden olabileceğini belirten Gardaş, uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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