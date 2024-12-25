İznik\'te Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

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BURSA'nın İznik ilçesinde define aramak için kazı yapan 3 kişi, kazdıkları 30 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkiinde izinsiz kazılara karşı fiziki takip yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında 1 kişinin hayatını kaybettiği mağarada, kazı yapan A.D. (58), H.A. (66) ve F.Ç. (45) isimli şüphelileri, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, 30 metre derinliğindeki çukur içerisinde 1 jeneratör ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 YILDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Aynı mağarada 17 Nisan 2019 yılında define ararken, kazdıkları 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, Mümin Sarıdoğan (60) jeneratör gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 18 Nisan'da ise Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisinde bir kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren Tevfik Özdemir (68) ve oğlu Okan Özdemir (42) ile İbrahim Ergün (38) hayatını kaybetti.

Haber: Hasan BOZBEY

Kamera: İZNİK (Bursa),