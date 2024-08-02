İznik\'te Elektrikli Bisiklet Alev Aldı

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Bursa'nın İznik ilçesindeki bir elektrikli bisikletin seyir halindeyken alev alması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kurye olarak görev yapan Eray Kırıkoğlu'nun kullandığı 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisiklet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden Kırıkoğlu, bisikletin üzerinden atladı.

Alevlerin park halindeki araca sıçramaması için bisikleti kenara çekmeye çalışan ve ellerinden yaralanan Kırıkoğlu, çevredeki vatandaşlarca hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, elektrikli bisiklet kullanılmaz hale geldi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, kuryenin yangını fark ettikten sonra elektrikli bisikletten atladığı ve park halindeki araçtan uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.