İznik'te Leylek Kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesindeki caminin kubbesindeki aleme ayağı sıkışan leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Orhaniye Mahalle Muhtarı Mehmet Duman, Orhaniye Mahalle Camisi'nin kubbesine yuva yapan leyleğin ayağının aleme sıkıştığını fark edince itfaiyeyi aradı.
İtfaiye ekiplerince, merdivenli araçla bulunduğu yerden kurtarılan leylek, tedavisi için veteriner hekime götürüldü.
Kurtarılma anı itfaiye personelinin kask kamerasınca kaydedilen leyleğin tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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