İznik'te Tarım Arazisinde Yangın

Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İnikli mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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