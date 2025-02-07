İznik\'te TIR Devrildi: Şoför Ağır Yaralandı

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BURSA'nın İznik ilçesinde devrilen kum yüklü TIR'ın şoförü Cihan T., ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İznik- Mekece yolunda rampada meydana geldi. İznik'ten Mekece istikametine giden Cihan T.'nin kullandığı 19 AEC 681 plakalı kum yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı kabinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Cihan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Cihan T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.