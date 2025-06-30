İznik'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İznik ilçesinde İnikli mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
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