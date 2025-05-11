İzzet Baysal'a Duygusal Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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İzzet Baysal'a Duygusal Anma Töreni Düzenlendi

Bolu'da düzenlenen 36. İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında yapılan anma töreninde, İzzet Baysal'ın hayatı ve eserleri anıldı. Törene Bolu protokolü ve vatandaşlar katılırken, şükran yürüyüşü düzenlendi.

11.05.2025 17:25
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Bolu'ya 148 eser kazandıran İzzet Baysal'a duygusal anma

BOLU - Bolu'da İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında anma programları ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Bolu'da 36'ncı İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında, anma töreni gerçekleştirdi. Törenlerin ilk adresi Anıt Park'ta bulunan Atatürk anıtı önü oldu. Programa Bolu il protokolü, İzzet Baysal Vakfı yönetimi ve mütevelli heyeti ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk takdim edildi. İzzet Baysal Caddesi boyunca, "İzzet Baysal'a Saygı ve Şükran Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Bando öncülündeki yürüyüşe, cadde üzerindeki vatandaşlarla da alkışlarla destek verdi. Anma programının son durağı İzzet Baysal Anıtı oldu. Burada Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kurum çelenkleri sunuldu. Akabinde halk oyunu gösterileri yapıldı.

"Bolulular, ona saygılarını, sevgilerini verdiler"

Boluluların İzzet Baysal'ın emanetlerine sahip çıktığını söyleyen İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, "Bolulular, ona saygılarını, sevgilerini verdiler. Bundan daha güzel bir karşılık olabilir mi, sevgili amcam? Onun için bugünkü konuşmalarda, bilhassa konuşmalarda sana gösterilen sevgi ve saygı, Bolululara verdiğin her türlü maddiyattan daha üstündür. Seni rahmetle anıyorum. Rahatça uyu, rahat ol. Bolulular izinden gidiyorlar. Senin emanetlerine sahip çıkıyorlar, sevgili amcam" dedi.

İzzet Baysal'ın örnek alınması gereken bir model olduğunu dile getiren Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "Merhum İzzet Baysal, yalnızca Bolu için değil, tüm Türkiye için örnek teşkil etmiş; insanlığa hizmet etmeyi bir yaşam tarzı haline getirmiştir. O, hayırseverliğin ve insan sevgisinin ne demek olduğunu sadece kelimelerle değil, eserleriyle ve fiilleriyle de ortaya koymuş büyük bir şahsiyet olmuştur. Onun yaşamı, yalnızca bir sanayici ve iş insanı olarak ortaya koyduğu başarılarla değil; birçok hayır işini gerçekleştirmiş bir liderin manevi değerleriyle de, aziz milletimizin fertlerince örnek alınması gereken bir modeldir" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzzet Baysal'a Duygusal Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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