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Avrupa Birliği'nin Babalarından Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avrupa Birliği'nin Babalarından Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti

Eski AB Komisyonu Başkanı Jacques Delors, 98 yaşında Paris'teki evinde vefat etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Delors'un ölümüyle Avrupa'nın büyük bir devini kaybettiğini belirtti. Delors, AB'nin yapılanmasında önemli bir rol oynadı ve Maastricht Anlaşması'nın kabul edilmesini sağladı.

Avrupa Birliği\'nin Babalarından Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti
27.12.2023 - 21:51,
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Eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı ve "Modern Avrupa'nın Babalarından biri" olarak adlandırılan Jacques Delors, 98 yaşında Paris'teki evinde yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lille Belediye Başkanı Martine Aubry, babası Delors'un bu sabah Paris'teki evinde uyurken öldüğünü bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 1985-1995 yıllarında AB Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Delors'un ölüm haberine ilişkin X sosyal medya platformundan "Fransız kaderi olan devlet adamı. Avrupa'mızın yorulmaz zanaatkarı. İnsan adaleti için savaşçı. Jacques Delors bunların hepsiydi." paylaşımında bulundu.

Delors'un idealinin ve doğruluğunun her zaman bir ilham kaynağı olacağını kaydeden Macron, vefat eden siyasetçinin yaptıklarını ve anısını saygıyla selamladığını ve sevenlerinin acısını paylaştığını ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de X'ten yaptığı açıklamada, Delors'un ölümüyle Avrupa'nın "devlerinden birini" kaybettiğini belirtti.

Borrell, Delors'un eylemleriyle AB'nin kaderini şekillendirdiğine dikkati çekerek, Avrupa'nın yetiştirdiği bu siyasetçinin mirasının üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

Jacques Delors

Paris'te 1925'te dünyaya gelen Delors, başkentin 11. bölgesinde büyüdü.

Delors, İkinci Dünya Savaşı sırasında ailesiyle Auvergne bölgesinde yakınlarının yanına sığındı.

Paris'e döndüğünde sinema veya basın alanında çalışmak istese de Delors, babasının yönlendirmesiyle hukuk okudu ve "Fransa'nın Bankası"nda çalıştı.

AB'nin yapılanmasında ciddi rol oynayan Delors, 1985-1995 yıllarında AB Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

"Modern Avrupa'nın Babalarından biri" olarak adlandırılan Delors'un komisyon başkanlığı döneminde 1992'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu Avrupa Birliği'ne dönüştüren Maastricht Anlaşması kabul edildi.

Fransız siyasetine de yer edinen Delors, 1981-1984 yıllarında, eski Başbakan Fancois Mitterand'ın kabinesinde Ekonomi Bakanı görevini üstlendi.

Jacques Delors, 1982'de oğlu Jean-Paul'u lösemiden kaybetti.

Delors, anketlerin kendisine güzel bir sonuç vermesine rağmen, 1995'teki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayacağını açıklayarak büyük şaşkınlık yarattı.

Kaynak: AA
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