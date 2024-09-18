Jandarma 28 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Jandarma 28 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi Verdi

Jandarma 28 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi Verdi

Samsun Jandarma Komutanlığı, Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 bin 505 öğrenciye eğitim sundu.

18.09.2024 12:20
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 28 bin 505 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarma Timlerinin yeni eğitim öğretim yılı kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Geçen yıl İl Jandarma Komutanlığının envanterine katılan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile bugüne kadar 317 okulda 28 bin 505 öğrenciye ulaşıldı.

Bu eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik eğitimlerine devam eden Mobil Trafik Eğitim Aracı ile Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki kırsal bölgelerde bulunan 11 ilkokulda 724 öğrenciye eğitim verildi.

Ekipler, öğrencilere trafik dedektifleri boyama kitabı ve çeşitli hediyeler de verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma 28 Bin Öğrenciye Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika

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