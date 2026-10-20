Jandarma Kütahya Şaphane\'de 960 litre sahte içki ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı

Jandarma Kütahya Şaphane'de 960 litre sahte içki ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde jandarma, sahte içki üretip sattığı iddia edilen kişinin adresine operasyon düzenledi ve pet şişe ile bidonlarda 960 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 960 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında sahte içki üretip sattığı iddia edilen Ş.A'nın adresine operasyon gerçekleştirdi.
Adreste yapılan aramalarda, pet şişe ve bidonlar içinde 960 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.A'nın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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