Jandarma Trafik Kurallarını Anlattı

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarını ziyaret edenlere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Fuar alanında vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, trafik işaret ve levhaları ile traktörlerde tepe lambası ve römorklarda reflektör kullanımının önemine dikkati çekti.
Vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması da anlatıldı.
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