Jandarma Yangın Öncesi Bilgilendiriyor

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman, anız ve örtü yangınlarına karşı astığı afiş ve posterler ile vatandaşları bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınları, tarlalardaki hasatların ardından oluşabilecek anız yangınlarına karşı vatandaşı bilgilendirmek için çalışma yürüttü.

Oluşabilecek yangınların hızlıca büyümesi, yayılma ortamının rüzgarla artması durumuna karşı can ve mal kaybı yaşanmaması için daha dikkatli olunmasını isteyen jandarma ekipleri, köylerde ve sorumluluk bölgesinde birçok noktaya afiş ve posterler astı.

Traktör ve iş makinesi kullanan sürücülerle de görüşen ekipler, yangın söndürücülerini ve ekipmanlarını kontrol etti.

Öte yandan vatandaşlara, tarla ve ateşin hızlıca yayılabileceği bölgelerde sigara içmemeleri, ateşli piknik yapılmaması, mangal ve semaver yakılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.