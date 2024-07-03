Jandarma, yöresel ürün satan kadınlara yardım etti - Son Dakika
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Jandarma, yöresel ürün satan kadınlara yardım etti

Jandarma, yöresel ürün satan kadınlara yardım etti

Bartın'da yöresel ürün satışı yapan 2 kadının, evlerine dönerken yüklerini taşımakta zorlandığını gören 2 jandarma personeli kadınlara yardım etti. Jandarmalar, kadınların yüklerini alıp, onlarla taşıyarak evlerine götürdü.

03.07.2024 11:51
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BARTIN'da yöresel ürün satışı yapan 2 kadının, evlerine dönerken yüklerini taşımakta zorlandığını gören 2 jandarma personeli kadınlara yardım etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bartın Kapalı Pazaryeri'nde yöresel ürünler satan 2 kadın, dün akşam evlerine dönmek için yaya olarak yola çıktı. Sırtlarında küfe ve ellerinde kovalarla yürüyen 2 kadını gören üniformalı 2 jandarma personeli, kadınların zorlandığını görüp yardım etti. Jandarmalar, kadınların yüklerini alıp, onlarla taşıyarak evlerine götürdü. Bu arada yoldan geçen bir sürücü, jandarma personelinin kadınlara yardım ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

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