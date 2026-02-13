Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
13.02.2026 08:17  Güncelleme: 08:24
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve başlamasının ardında ilk operasyon suç örgütlerine yapıldı. 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

109 KİŞİ YAKALANDI

Aydın'da; tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik, Antalya ve Ankara'da; organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

61 KİŞİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Son Dakika Güncel Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    ne kadarda suç örgütü varmiş ya topla topla bitmiyor ellerinize sağlik toplayonlarin 16 0 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Maşallah ayağının tozuyla operasyonlar başladı 8 0 Yanıtla
  • 407940 407940:
    Son zamanlarda niye bu operasyonlara emniyet birimi katılmıyor acaba 2 0 Yanıtla
    M.B.Ç M.B.Ç:
    jandarma mıntıkası olduğu için 0 0
  • M.B.Ç M.B.Ç:
    Suç yeri jandarma mıntıkasında olduğu zaman operasyonu jandarma yapar. 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
