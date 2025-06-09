Jandarmadan Bayram İkramı

Kayseri'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücü ve yolculara uyarıda bulunup çikolata ikram etti.

Güney Çevreyolu'nda gerçekleştirilen denetimlere, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı katıldı.

Bulut ve Dedebağı, sürücülerle sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

Denetimde, vatandaşlara çikolata ikram edilerek çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunulan vatandaşlara, emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.