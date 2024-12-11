Jandarmadan Köpek Kurtarma Operasyonu

Jandarma ekipleri Kırşehir'de çalınan Aksaray malaklısı cinsi 2 çoban köpeğini bularak sahibine teslim etti.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Akçakent ilçesi Ödemişli köyünde 2 çoban köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalınan Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin Ankara'ya götürüldüğünü tespit eden ekipler, köpekleri bu ilde bulanarak sahibine teslim etti.
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