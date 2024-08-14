Japonya Başbakanı Kishida görevi bırakıyor - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kishida görevi bırakıyor

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida Eylül ayında görevinden istifa edeceğini duyurdu. Kishida'nın istifası, siyasi skandallarla dolu bir dönemin sonunu işaret ediyor.

14.08.2024 15:18
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- Japonya Başbakanı Kishida görevi bırakıyor

TOKYO - Japonya Başbakanı Fumio Kishida Eylül ayında görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Japonya'da siyasi skandallarla dolu 3 yıllık Fumio Kishida dönemi sona eriyor. Başbakan Kishida, Eylül ayında Liberal Demokrati Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Yeniden parti liderliğine aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında duyuran Kishida, " Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez. Artık partinin bir üyesi olarak yeni seçilecek liderini desteklemeye odaklanacağım" dedi.

Halkın güvenini kaybetmişti

Kishida'nın bırakma kararı, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Japonya'da yeni bir başbakan arayışını da beraberinde getirecek.

Kishida'ya olan kamu desteği partisinin Moon tarikatına bağlı olduğu belirtilen Birleşme Kilisesi ile bağlarına iddialar ile partinin bağış toplama etkinliklerinde yapılan bağışların kayıtlara geçmemesinin ardından azalmıştı.

Kishida'nın yerine LDP liderliğine gelecek isim parçalanan bir iktidarı birleştirmek, artan hayat pahalılığı, Çin ile her geçen gün yükselen jeopolitik gerilimler ve ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Donald Trump'ın geri dönmesi ihtimaliyle mücadele etmek zorunda kalacak.

Kaynak: İHA

Japonya, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

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