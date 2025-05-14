Japonya'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait bir askeri eğitim uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düştü.
The Japan Times'ın haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düşen SDF askeri eğitim uçağına ilişkin açıklama yaptı.
Hayaşi, güneydeki Aiçi eyaletinin Komaki Askeri Hava Üssü'nden havalanan söz konusu uçağın, kalkışından kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.
İçerisinde 2 kişinin olduğu düşünülen uçaktakilerin durumu netleşmezken, Savunma Bakanlığının söz konusu olayı soruşturduğu kaydedildi.
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