Japonya'da düşen askeri helikopterdeki motor arızasının sebebi belirlenemedi

Japonya'nın güneybatısında Nisan 2023'te düşen askeri helikopterdeki motor arızasının sebebinin saptanamadığı bildirildi.
Resmi Kyodo ajansının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, helikopter kazasına yönelik soruşturmanın detayları paylaşıldı.
Bakanlığa göre, Nisan 2023'te düşen Kara Öz Savunma Kuvvetlerine (GSDF) ait UH-60JA tip helikopterdeki motor arızasının nedeni belirlenemedi.
Helikopter enkazı ve kurtarılan uçuş kayıt cihazı analizlerinin sonucuna göre GSDF, kaza öncesinde UH-60JA motorlarında güç azalması tespit etti.
Uçuş kayıt cihazı kaynaklı "kesinliği saptanamamış" veriler nedeniyle, söz konusu güç üretimindeki düşüşe, "ekipman arızası ya da pilot hatasının yol açtığının belirlenemediği" aktarıldı.
Kaza soruşturmasının resmi sonucu ile gelecek odaklı tedbirlerin ilerleyen haftalarda kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.
Olay
GSDF'nin Kumamoto eyaletindeki Takayubaru askeri üssüne ait UH-60JA tip çok amaçlı helikopter, kalkıştan 10 dakika sonra teknik arıza yaşamıştı.
Okinawa'ya bağlı Miyakojima Adası yakınlarında 6 Nisan 2023'te, yerel saatle 16.00 sularında radarla irtibatı kesilen helikopter, açık sularda düşmüştü.
Bakanlık kaynakları, daha önce, yerel saatle 15.44 civarında, helikopterin, hava trafik kontrolüyle iletişim kurmasında anormallik yaşanmadığını aktarmıştı.
10 personelin hayatını kaybettiği kaza, GSDF hava araçlarının karıştığı en ölümcül kaza olarak kayda geçmişti.
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