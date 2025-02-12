Japonya'da Kar Kazaları: 12 Ölü

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Japonya'da, son bir haftada yoğun kar yağışlarının yol açtığı kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şöböçö) açıklamasında, ülke genelinde yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısını güncelledi.

Buna göre 4-12 Şubat tarihleri arasında, 9 eyalette meydana gelen kazalarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 51'i ağır toplamda 158 kişi de yaralandı.

Nagano eyaletinin Sakae bölgesinde 9 Şubat'ta, 96 yaşında bir kadın evinin önünde kar altında ölü bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) hafta içinde kar yağışının Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki eyaletlere yöneleceğini bildirerek, buralarda yaşayanlara yönelik kar fırtınası ve yüksek dalgalara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.