Japonya'da Maria Tayfunu: Toprak kaymaları ve iptal edilen uçuşlar - Son Dakika
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Japonya'da Maria Tayfunu: Toprak kaymaları ve iptal edilen uçuşlar

Japonya'da etkili olan Maria Tayfunu, toprak kaymalarına yol açarken, günlük hayatta aksaklıklara neden oldu. Tayfun nedeniyle uçuşlar iptal edildi ve bazı yerel seferler ertelendi. Halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

12.08.2024 13:21
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Japonya'da etkili olan Maria Tayfunu, ülkenin kuzeydoğusunda toprak kaymalarına yol açarken, rekor seviyede yağışın düştüğü bölgelerde ise günlük hayatta aksaklıklara neden oldu.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Tohoku bölgesinde etkili olan tayfun nedeniyle yoğun yağış ve şiddetli rüzgarların devam edeceği yönünde uyarıda bulundu.

Maria Tayfunu nedeniyle Japonya Hava Yolları ve All Nippon Airways'in özellikle Tokyo ve Osaka bağlantılı 80'den fazla uçuşunun iptal edildiği ve 7 binden fazla yolcunun bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Doğu Japonya Demir Yolu şirketi de Tohoku bölgesindeki bazı yerel seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Ülkenin kuzeydoğusunda tayfun sonucu toprak kaymalarının yaşandığı ifade edilirken JMA, halka sel, toprak kayması ve şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Bu arada yetkililer, hava koşullarının daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak, Tohoku bölgesine giden bazı yolların salı gününe kadar kapalı olacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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