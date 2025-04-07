Japonya'da Orman Yangını: 1.534 Kişiye Tahliye Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'da Orman Yangını: 1.534 Kişiye Tahliye Uyarısı

Nagazaki'de başlayan orman yangını nedeniyle 924 haneden 1.534 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

07.04.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Japonya'da orman yangını: Bin 534 kişiye tahliye uyarısı yapıldı

TOKYO - Japonya'nın Nagazaki eyaletinde bulunan Goto şehrinde bugün başlayan orman yangını nedeniyle 924 hanede yaşayan bin 534 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Bu yıl ülkenin farklı kesimlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren Japonya'da, bu kez Nagazaki eyaleti alevlere teslim oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Goto şehrine bağlı Matsuyama kasabası yakınlarında çöp yakma işlemi sırasında orman yangını çıktı. Yerel saatle 11.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kuru havanın da etkisiyle hızla yayılması nedeniyle 924 hanede yaşayan bin 534 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Nagazaki eyaletinin talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye helikopter gönderdi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilirken, alevlerle mücadelenin sürdüğü aktarıldı.

Bir kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'nın Iwate eyaletinde Şubat ayında çıkan orman yangını 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Geçen ay Ehime, Okayama ve Miyazaki eyaletleri alevlere teslim olurken, yangınlar nedeniyle binlerce kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, Nagazaki, İtfaiye, Japonya, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Orman Yangını: 1.534 Kişiye Tahliye Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı

11:20 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi
10:26 CHP’de ’Gölge Kabine’ye yeni rol İsimleri İmamoğlu belirleyecek CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
16:35 Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor Setten ilk kare yayınlandı Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kare yayınlandı
16:24 Bunu başarırsa bir ilk olacak Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var Bunu başarırsa bir ilk olacak! Fred için Trabzonspor maçının bambaşka bir anlamı var
16:18 Öldürülen 14 yaşındaki Gülden’in babası cenazede yıkıldı Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
16:08 Süper Lig’de alt sıralar karıştı Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 yendi Süper Lig'de alt sıralar karıştı! Bodrum FK, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi
16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:45 CHP’den Berhan Şimşek’e ilk yanıt CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 11:45:50. #7.11#
SON DAKİKA: Japonya'da Orman Yangını: 1.534 Kişiye Tahliye Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement