Japonya'da Orman Yangınları Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'da Orman Yangınları Büyüyor

Geniş Video İzle

Japonya'da orman yangınları 4 gündür sürüyor, toplam 779 hektar alan küle döndü; tahliyeler devam ediyor.

26.03.2025 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Japonya'da 4 gündür süren orman yangınları 1 eyalete daha sıçradı

Toplamda 779 hektarlık ormanlık alan küle döndü, alevlerle mücadele sürüyor

TOKYO - Japonya'nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde çıkan orman yangınları 4 gündür söndürülemedi. Miyazaki eyaletinde yeni bir orman yangını başlarken, yanan ormanlık alanın boyutu toplamda 779 hektara ulaştı. En az 8 bin 121 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlarla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Japonya'nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde 23 Mart'ta çıkan orman yangınları 4 gündür söndürülemedi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını 306 hektarlık alanı yaktı. En az 5 bin 988 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibariyle 139 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı bildirildi. Yerel itfaiye teşkilatlarının yetersiz kalması üzerine Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Shiga, Nagano ve Yamaguchi eyaletlerinden destek ekipler talep edildi. Okayama eyaletindeki Minami bölgesinde çıkan orman yangını ise 4'üncü gününde 423 hektarlık alana yayıldı. 2 bin 133 kişiye tahliye uyarısı yapılan eyalettte, 81 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı açıklandı.

Bir eyalette daha orman yangını çıktı

Öte yandan, Japonya'nın Miyazaki eyaleti de orman yangınlarına teslim oldu. Kagamisu bölgesinde dün başlayan orman yangınının bugün de yayılmayı sürdürdüğü aktarıldı. En az 50 hektarlık alana yayılan alevler nedeniyle 70 haneye yönelik tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi. 17 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği açıklandı. 3 eyalette süren yangınlar nedeniyle küle dönen ormanlık alanın boyutu toplamda 779 hektara ulaşırken, alevlerle mücadelenin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin desteğiyle sürdüğü bildirildi.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'nın Iwate eyaletinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangını 1 kişinin ölümüne, 171 yapının zarar görmesine neden olmuştu. 2 bin 900 hektarlık alanı küle çeviren yangın nedeniyle 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Alevler 12 günde kontrol altına alınabilmişti.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Japonya, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Orman Yangınları Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

10:23 Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
08:53 Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
15:39 5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
15:13 Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
14:26 Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 10:37:19. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya'da Orman Yangınları Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement